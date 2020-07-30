Моуринью потроллил Фернандеша – тренера не впечатляет результативность звезды Манчестер Юнайтед

"Бруну перешел в Манчестер Юнайтед, адаптировался и играл очень хорошо.

Бруну Фернандеш второй раз подряд стал игроком месяца в АПЛ

Он не только сделал команду лучше, но также доказал, что он замечательный исполнитель пенальти, один из лучших в мире по этому компоненту. Ведь он их выполнил около 20", – цитирует Моуринью Record.

Стоит отметить, что слова наставника "шпор" имеют смысл, ведь с момента перехуоду в МЮ Фернандес отличился 10-ю голами, 6 из которых – забил с пенальти. Напомним, манкунианцам удалось финишировать в топ-4 АПЛ, что позволит им выступать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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