toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ШАХТЕР

Моуринью потроллил Фернандеша – тренера не впечатляет результативность звезды Манчестер Юнайтед

06:00 - Читати українською
Моуринью потроллил Фернандеша – тренера не впечатляет результативность звезды Манчестер Юнайтед
Хосеп Гвардиола и Бруну Фернандеш / Фото Football.London

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью оценил выступления своего соотечественника Бруну Фернандеш в АПЛ.

"Бруну перешел в Манчестер Юнайтед, адаптировался и играл очень хорошо.

Бруну Фернандеш второй раз подряд стал игроком месяца в АПЛ

Он не только сделал команду лучше, но также доказал, что он замечательный исполнитель пенальти, один из лучших в мире по этому компоненту. Ведь он их выполнил около 20", – цитирует Моуринью Record.

Стоит отметить, что слова наставника "шпор" имеют смысл, ведь с момента перехуоду в МЮ Фернандес отличился 10-ю голами, 6 из которых – забил с пенальти. Напомним, манкунианцам удалось финишировать в топ-4 АПЛ, что позволит им выступать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Додо: Было предложение от Баварии, но Шахтер не захотел меня отпускать
06:30
1149
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бруну Бруну Фернандеш Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Санжар официально покинул Карпаты
    Україна — 29 июль2877 Санжар официально покинул Карпаты
9
час
:
31
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук