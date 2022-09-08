Лудогорец обыграл Рому в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

После унизительного поражения от Удинезе (0:4) в Серии А Жозе Моуринью было не до экспериментов. Следовательно, на стартовый матч в Лиге Европы португальский специалист выставил максимально боевой состав.

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Действующие победители Лиги конференций доминировали над Лудогорцем, но в конечном итоге не удержали даже ничью. В конце матча Рома сравняла счет благодаря Шомуродову, но очень быстро пропустила еще один мяч.