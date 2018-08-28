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Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере

08:41 224 Читати українською
Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в карьере
Жозе Моуринью / Фото Opta

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью переживает не лучший период своей тренерской деятельности.

В поединке 3-го тура АПЛ подопечные Моуринью дома разгромно уступили Тоттенхэму со счетом 3:0.

Тоттенхэм на выезде разгромил Манчестер Юнайтед

Таким образом, коуч "красных дьяволов" Жозе Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в тренерской карьере, сообщает Opta.

Манчестер Юнайтед после поражения остался с тремя очками, сохраняя тринадцатое место в турнирной таблице.

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Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
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