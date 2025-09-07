"В конце прошлого сезона я разговаривал с Моуринью о необходимости играть более доминантно. Наша ДНК заключается в том, чтобы забивать 99 голов и набирать 99 очков.

С вылетом от Бенфики можно смириться, но то, как нас выбили, было неприемлемым. Это вселило в меня ощущение, что мы продолжим играть так же, как и в прошлом году, поэтому мы разошлись", – заявил Коч.

Напомним, Моуринью продержался во главе Фенербахче 14 месяцев. Под руководством португальца "канарейки" провели 62 матча – 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений, разница голов 139:74. Последней каплей стал беззубый вылет от Бенфики в раунде плей-офф квалификации ЛЧ (0:0, 0:1).

