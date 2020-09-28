Накануне Сульшер, комментируя победу МЮ над Брайтоном (3:2), вспомнил инцидент перед матчем ЛЕ Шкендия – Тоттенхэм, когда главный тренер лондонцев обратил внимание на высоту ворот, которая не соответствует регламенту. Моуринью не оставил эту шутку без внимания.

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"Измерял ли я ворота сегодня? Нет, потому что знаю, что с ними все в порядке. Думаю, Уле вчера был так счастлив и доволен тем, что произошло, что пошутил.

Но я понимаю, что размеры ворот для него не важны. Для него важен размер штрафной. Он ни за что не согласился бы играть со штрафной в 17 ярдов вместо 18. Думаю, он предпочел бы даже 22 ярда. Для него так было бы лучше", – сказал Моуринью в эфире BT Sport.

Очевидно, португалец намекнул на то, что МЮ очень часто пробивает пенальти. Вот и в матче с Брайтоном манкунианцы забили победный мяч на десятой добавленной минуте, уже после финального свистка: арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР.

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