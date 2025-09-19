Жозе Моуринью подписал контракт с Бенфикой до июня 2027 года, но и клуб, и тренер могут расторгнуть контракт по окончании этого сезона. Именно эта деталь привлекла внимание в заявлении, направленном “орлами” в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM). Каждая из сторон имеет право расторгнуть контракт в течение первых десяти дней после окончания последнего официального матча сезона 2025/26.

Как информирует Maisfutebol, расторжение контракта влечет за собой расходы, хотя и значительно меньшие, чем если бы клубу пришлось выплачивать компенсацию за оставшийся сезон,.

Это означает, что если Бенфика уволит Моуринью по окончании текущего сезона, ей не придется выплачивать оставшуюся сумму, по контракту, и то же самое касается 62-летнего тренера. Если же Моуринью захочет перейти в другой клуб, ему придется выплатить Бенфике эквивалентную сумму.

