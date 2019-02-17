Моуринью посетил матч Лиги 1

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью посетил поединок 25-го тура французской Лиги 1 между Лиллем и Монпелье.

Португальский специалист продолжает восстанавливаться после освобождения из Манчестер Юнайтед. "Особенный" наведался на стадион Пьер Моруа в Лилле, сообщает Get French Football News.

Зидан, Моуринью, Венгер и другие самые громкие тренерские отставки 2018 года

Отметим, что "доги" принимали на своем поле Монпелье. Однако, в присутствии звездного гостя победить не смогли. Матч завершился вничью 0:0.

Моуринью наблюдал за поединком из президентской ложи. Очевидно, его пригласили боссы Лилля. Сейчас клуб из региона О-де-Франс возглавляет Кристоф Гальтье. Команда под его руководством занимает второе место в Лиге 1.