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Моуринью посетил матч Лиги 1

18:14 41 Читати українською
Моуринью посетил матч Лиги 1
Жозе Моуринью / Sky Sports

Бывший наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью посетил поединок 25-го тура французской Лиги 1 между Лиллем и Монпелье.

Португальский специалист продолжает восстанавливаться после освобождения из Манчестер Юнайтед. "Особенный" наведался на стадион Пьер Моруа в Лилле, сообщает Get French Football News.

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Отметим, что "доги" принимали на своем поле Монпелье. Однако, в присутствии звездного гостя победить не смогли. Матч завершился вничью 0:0.

Моуринью наблюдал за поединком из президентской ложи. Очевидно, его пригласили боссы Лилля. Сейчас клуб из региона О-де-Франс возглавляет Кристоф Гальтье. Команда под его руководством занимает второе место в Лиге 1.

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Лилль
Матч окончен
0 : 0
Монпелье
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Лилль Лилль Монпелье Монпелье Франция Жозе Моуринью Жозе Моуринью Пьер Моруа Лилль - Монпелье
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