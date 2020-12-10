Экс-тренер МЮ, а ныне наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал поражение манкунианцев от РБ Лейпциг (2:3) в решающем матче ЛЧ.

"Конечно, теперь Манчестер Юнайтед стал одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Команды, которые вылетают из Лиги чемпионов, всегда сильны. Они обычно выше, чем уровень Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед – один из топ-клубов. Их группа была очень сложной – ПСЖ, Манчестер и РБ Лейпциг", – цитирует Моуринью Manchester Evening News.

Напомним, Юнайтед финишировал третьим в группе ЛЧ и будет выступать весной в плей-офф Лиги Европы.

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