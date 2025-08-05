Моуринью хочет видеть Алабу в Фенербахче, информирует Fotomac.

Хаби Алонсо поставил крест на двух игроках Реала – звезды бунтуют против решения тренера

Португальский наставник лично встретился с 33-летним австрийцем и пообещал ему гарантированное место в стартовом составе стамбульской команды. Несмотря на это, Алаба сообщил тренеру, что не рассматривает возможность покинуть Мадрид до завершения своего контракта, который рассчитан до конца следующего сезона.

Алаба выступает за Реал с июля 2021 года, когда присоединился к Баварии в статусе свободного агента. В прошлом сезоне защитник сыграл 599 минут в 14 матчах. Он страдает от постоянных травм.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо поставил на Алабе крест и не рассчитывает на игрока.

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