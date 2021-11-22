"Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забывать об обещании! Завтра утром я сразу куплю ему эти бутсы.

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В какой-то момент я почувствовал, что у Феликса другой профиль, и он может стать решающим. Он делал это в матчах с Кальяри и Миланом. Он создавал проблемы сопернику своей энергичностью и крепким телом. Когда он выходит, то меняет динамику команды. Мне жаль господина Де Росси и нашу примаверу, но Феликс останется с нами. Мы тесно контактируем с молодежной командой, поэтому Феликс и еще 4-5 игроков попали во взрослую", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Для 18-летнего ганца это был лишь третий матч на профессиональном уровне, и за 17 минут он успел огорчить команду Шевченко дублем.

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