Досрочный разрыв контракта с Жозе Моуринью – это дело не из дешевых.

По условиям контракта, Тоттенхэм обязан заплатить Жозе Моуринью за увольнение 17,5 млн евро, сообщает The Sun.

Леви прокомментировал отставку Моуринью

Издание также подсчитало, что за свою карьеру португальский специалист получил около 90 млн евро компенсации за досрочное прекращение сотрудничества. Напомним, Моуринью также увольняли Реал, Челси и Манчестер Юнайтед.

После 32-х туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, отставая на 5 очков от топ-4.

Маліновський опустив Юве, перший трофей Кумана з Барсою, гуру Тухель і переполох у Баварії – огляд вікенду