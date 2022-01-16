Эвертон контактировал с Жозе Моуринью относительно возможности занять кресло наставника "ирисок", сообщает The Telegraph.

Эвертон рассматривает 5-х кандидатов после увольнения Бенитеса – Миколенко может тренировать легенда Челси

Португальский специалист отказал английскому клубу, сеу Жозе полностью сконцентрирован на своей нынешней работе в Роме. Сразу после увольнения Рафаэля Бенитеса Эвертон пообещал объявить имя главного тренера уже в ближайшее время.

После 19 туров английского первенства "ириски" расположились на 16-й строчке турнирной таблицы.

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