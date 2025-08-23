Фенербахче очень активно ведет себя в нынешнее трансферное окно.

Очередным новичком стал опорник Эдсон Альварес из Вест Хэма, информирует пресс-служба турецкого клуба. По данным Transfermarkt, Фенербахче заплатил за годичную аренду 2 млн евро, а следующим летом будет иметь право выкупа за 22 млн евро.

Вест Хэм 2 года назад отдал Аяксу за Альвареса 38 млн евро. Мексиканец провел в футболке "молотов" 73 матча, оформив 2 гола и 3 ассиста. Фенербахче привез для Жозе Моуринью очередного статусного новичка после Джона Дурана, Нелсона Семеду, Арчи Брауна и Доргелеса Нене.

Напомним, "канарейки" борются с Бенфикой в последнем раунде квалификации ЛЧ. Первая игра против команды Анатолия Трубина завершилась нулевой ничьей, ответный матч состоится 27 августа.

