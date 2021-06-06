Накануне Моуринью, анализируя шансы сборных на чемпионате Европы, назвал сборную Франции одним из главных фаворитов турнира. По мнению португальца, провалом для "Ле бльо" станет вылет на любой стадии, кроме финала.

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"Я думал то же самое в отношении его Тоттенхэма, но все пошло совсем не так, как планировалось", – сказал со смехом Дешам в комментарии Telefoot.

Напомним, в апреле Жозе Моуринью был уволен из Тоттенхэма из-за неудовлетворительных результатов. Португалец будет работать экспертом на телевидении во время Евро-2020, где сборная Франции оказалась в так называемой "группе смерти" с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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