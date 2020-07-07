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Моуринью покорилось невероятное достижение в АПЛ – лишь Фергюсон сделал это скорее

00:34 - Читати українською
Моуринью покорилось невероятное достижение в АПЛ – лишь Фергюсон сделал это скорее
Жозе Моуринью / Getty images

Лондонский Тоттенхэм под руководством Жозе Моуринью в матче 33-го тура АПЛ обыграл Эвертон со счетом 1:0.

24’ Майкл Кин
 
24’ Майкл Кин

Португальский специалист стал лишь пятым тренером за всю историю турнира, достигший отметки в 200 побед в английской Премьер-лиге.

Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле

Только легендарный сэр Алекс Фергюсон сделал это за меньшее количество матчей, чем 57-летний Моуринью. Шотландец достиг отметки в 200 побед за 322 игры, а португальцу понадобилось 326 матчей.

Рекордом среди тренеров по количеству выигранных матчей АПЛ обладает все тот же Фергюсон – 528. Далее расположились Арсен Венгер (476), Харри Реднапп (236), Дэвид Мойес (207) и Жозе Моуринью (200).

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Теги
Англия Жозе Жозе Моуринью Тоттенхэм - Эвертон Тоттенхэм Тоттенхэм Алекс Фергюсон
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