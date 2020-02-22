Моуринью похвалил игроков Тоттенхэма, несмотря на поражение от Челси – португалец заметил страх соперника

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 27 тура АПЛ против Челси (1:2).

"Думаю, вам снова будет очень скучно, я должен повторяться, собираюсь сказать то же, что и после Лейпцига. Я очень горжусь своими игроками, они отдали абсолютно все. У нас нет нападающего. Наши игроки атаки не являются нападающими, они чрезвычайно устали, нам очень, очень трудно. Никаких тактических проблем, мы полностью контролировали пространство, но были наказаны за несколько отдельных ошибок.

Курьезный автогол Рюдигера в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:1

В последней части игры Челси испугался, когда счет стал 2:1. Вряд ли мы могли сделать больше, чем сделали. Чтобы забивать, вам нужен человек, который завершает атаки, у меня его нет. Игроки устали, все очевидно. Поражение – это поражение, но хорошо, что в последние секунды игроки все еще боролись за результат, это для меня очень важно. Фол Ло Чельсо? Я не видел этого. Я не смотрел по телевизору, поскольку был весь в игре, поэтому не знаю", – приводит слова Моуринью ВВС.

Тоттенхэм потерял шанс опередить Челси и занять место в зоне Лиги чемпионов. Теперь "шпоры" отстают от соседей на 4 очка.

Челси переиграл Тоттенхэм и закрепился в топ-4 АПЛ