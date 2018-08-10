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Моуринью: Погба счастлив в Манчестер Юнайтед

14:41 53 Читати українською
Моуринью: Погба счастлив в Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью / соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг хавбека Поля Погба.

"Погба прибыл в расположение клуба в понедельник. По моему мнению, он счастлив, горд и готов к работе. Он отлично потрудился в понедельник, вторник и среду. Погба – один из игроков, с которыми я обязательно разговариваю на счет того, как он себя чувствует.

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Также я пообщался с Лингардом, Феллайни и Янгом. Если они будут в состоянии, они выйдут на 10, 20 или 30 минут. У нас не очень богатый выбор игроков, так что хотелось бы рассчитывать на всех, кем мы располагаем.

Я хорошо понимаю состояние Погба, нам нужно еще раз побеседовать с группой футболистов, игравших на ЧМ, чтобы убедиться, могут ли они помочь нам в стартовом матче Премьер-лиги", – цитирует Моуринью Daily Mail.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Поль Погба Поль Погба Англия
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