Моуринью: Погба счастлив в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг хавбека Поля Погба.

"Погба прибыл в расположение клуба в понедельник. По моему мнению, он счастлив, горд и готов к работе. Он отлично потрудился в понедельник, вторник и среду. Погба – один из игроков, с которыми я обязательно разговариваю на счет того, как он себя чувствует.

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Также я пообщался с Лингардом, Феллайни и Янгом. Если они будут в состоянии, они выйдут на 10, 20 или 30 минут. У нас не очень богатый выбор игроков, так что хотелось бы рассчитывать на всех, кем мы располагаем.

Я хорошо понимаю состояние Погба, нам нужно еще раз побеседовать с группой футболистов, игравших на ЧМ, чтобы убедиться, могут ли они помочь нам в стартовом матче Премьер-лиги", – цитирует Моуринью Daily Mail.

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