"На самом деле, уровень команд не такой разный. Первый тайм – счет только 1:0. Очень важно иметь глубину состава.

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Первый гол добавил нам уверенности, но мы еще не выиграли игру до перерыва. Шомуродов не реализовал свой момент, поэтому игра оставалась открытой, и нам нужно было добавлять. Команда это сделала во втором тайме, хотя я не считаю, что мы плохо играли до того. Дзаньоло, Абрахам, Мхитарян – у меня есть, кем усиливать игру и увеличивать давление на Зарю.

Мой совет Шевченко для работы в большом клубе? Я не могу ему что-то советовать, у нас хорошие отношения. Он уже отработал со сборной Украины, однако ему еще предстоит получить опыт. Это разное – тренировать сборную и клуб. Больше я не имею советов для Андрея Шевченко", – заявил Моуринью в комментарии Megogo.

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