Моуринью подорвал сеть реакцией на дайвинг Стерлинга – театральный шедевр от Особенного

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью стал центральным действующим лицом матча 25-го тура АПЛ против Манчестер Сити (2:0).

Моуринью запомнился забавной реакцией на падение Рахима Стерлинга во время матча Тоттенхэм – Манчестер Сити.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Сначала Жозе вместе с ассистентом сел на скамейку запасных, искренне смеясь из-за эпизода. Однако, когда помощник вспомнил, что это должна была быть вторая желтая для вингера Манчестер Сити, Особенный мгновенно сменил свое настроение, резко подскочив к четвертому арбитру, требуя наказания для Стерлинга.

Напомним, Тоттенхэм убедительно обыграл Манчестер Сити (2:0), а Зинченко впервые в своей карьере был удален с поля.

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