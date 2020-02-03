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Моуринью подорвал сеть реакцией на дайвинг Стерлинга – театральный шедевр от Особенного

17:49 165 Читати українською
Моуринью подорвал сеть реакцией на дайвинг Стерлинга – театральный шедевр от Особенного
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью стал центральным действующим лицом матча 25-го тура АПЛ против Манчестер Сити (2:0).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Моуринью запомнился забавной реакцией на падение Рахима Стерлинга во время матча Тоттенхэм – Манчестер Сити.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Сначала Жозе вместе с ассистентом сел на скамейку запасных, искренне смеясь из-за эпизода. Однако, когда помощник вспомнил, что это должна была быть вторая желтая для вингера Манчестер Сити, Особенный мгновенно сменил свое настроение, резко подскочив к четвертому арбитру, требуя наказания для Стерлинга.

Напомним, Тоттенхэм убедительно обыграл Манчестер Сити (2:0), а Зинченко впервые в своей карьере был удален с поля.

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью Видеоновости Тоттенхэм - Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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