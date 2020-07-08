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Моуринью подготовил солидную сумму на защитника Челси, – СМИ

09:59 - Читати українською
Моуринью подготовил солидную сумму на защитника Челси, – СМИ
Курт Зума (в центре) / AP Photo

Лондонский Тоттенхэм близок к подписанию защитника другой столичной команды – Челси.

"Шпоры" готовятся оформить трансфер Курта Зума, утверждает Express.

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Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью собрался перестроить линию обороны в ближайшее трансферное окно. Защитник Челси – первая цель португальского специалиста. На переход Зума менеджмент лондонцев подготовил 25 млн фунтов. Конкуренцию Тоттенхэму в борьбе за центрбека "синих" попытается составить Эвертон.

В нынешнем сезоне Курт Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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