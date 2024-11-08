Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью раздумывает над возвращением в АПЛ и уже определился с командой, которую бы хотел тренировать.

По данным The Guardian, португалец хочет вернуться в Англию, где уже работал с Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

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Жозе Моуринью недоволен своим положением в Турции и недавно открыто выступил с критикой в адрес судейства после матча с Трабзонспором (3:2), за что был дисквалифицирован на один матч.

Португалец возглавил Фенербахче прошлым летом после увольнения из Ромы в январе, но, как утверждает источник, уже просматривает другие варианты.

Сообщается, что Моуринью обратился к посредникам с просьбой держать его в курсе любых изменений в Ньюкасле. В марте 61-летний тренер встретился с президентом "сорок" Ясиром Аль-Румайяном на Гран-при Саудовской Аравии в неофициальной атмосфере и до сих пор поддерживает с ним связь.

В прошлом месяце, когда Манчестер Юнайтед прибыл в Стамбул на матч Лиги Европы, Моуринью тепло поприветствовал бывших коллег и английских журналистов, как "бывших друзей".

Две подряд победы Ньюкасла над Челси и Арсеналом укрепили позиции Эдди Хау, который был на грани увольнения, в клубе. Однако 11-е место "сорок" в таблице не устраивает владельцев. От Хау ожидают, что клуб будет бороться за еврокубки.

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