Португальский специалист пытается убедить руководство римлян выделить необходимую сумму для подписания 22-летнего голкипера, сообщает La Gazzetta dello Sport. Контракт Доннаруммы с Миланом завершается 1 июля 2021-го, после чего игрок станет свободным агентом.

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Наибольшая преграда для потенциального перехода итальянца – это его зарплата. Мино Райола требует минимум 10-12 млн евро в год для своего клиента. Жозе Моуринью просит американских владельцев клуба пойти на уступки ради подписания звездного вратаря.

Напомним, что Доннаруммой интересуются также Ювентус, ПСЖ и Барселона. В сезоне 2020/21 Серии А голкипер не пропустил ни одного мяча в ворота "россонери" в 13-ти матчах из 37-ми.

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