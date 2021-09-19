"Я знал, что Верона обладает большим качеством, с ними трудно играть, особенно после спровоцированного сменой тренера психологической реакцией, которую мы видели сегодня.

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Мы приложили все усилия, я не могу жаловаться, но мы проиграли слишком много индивидуальных дуэлей. У Вероны было больше интенсивности. Теперь мне нужно потратить несколько часов перед видеоповторами, чтобы осознать случившееся только что", – цитирует Моуринью Football Italia.

Отметим, что "волки" проиграли перестрелку с веронцами, несмотря на гол Пеллегрини и автогол Илича.

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