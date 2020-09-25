На предматчевой пресс-конференции македонский журналист Игорь Александрович не успел задать вопрос Жозе Моуринью в Zoom, из-за чего очень расстроился, сообщает SquawkaNews. Однако, когда португалец узнал о ситуации, то специально вернулся в зал, чтобы ответить на вопросы.

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"Привет, босс. Это уникальная возможность задать вам два вопроса и попросить об одной услуге. Я должен кое о чем попросить от имени отца. Привет от него, он теперь на небесах. Когда он был очень болен, он сказал мне, что если у меня когда-нибудь будет возможность увидеть вас, то я должен попросить о совместной фотографии, потому что он всегда говорил мне быть похожим на вас.

Он очень вас уважал. Если вы позволите мне сфотографироваться с вами, я поставлю фото в рамке на месте его вечного упокоения. Если матч пройдет хорошо для вас и вашей команды, вы позволите мне это сделать?"

Моуринью растроганно ответил: "Большое вам спасибо. Фото не имеет никакого отношения к результату. Фотография будет, давайте сделаем это. Если вы можете встретиться с нами перед игрой, может, в отеле – будет проще. Если после игры, то после игры. Это не имеет отношения к результату. Мне очень приятно сфотографироваться с вами. Мое уважение вашего отца за то, что он так хорошо относился ко мне. Я этого не заслуживаю".

Отметим, что в итоге журналист таки получил столь желанное фото с эксцентричным португальским наставником.

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