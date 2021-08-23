"Это была захватывающая игра, хотя мы сыграли недостаточно хорошо. Мы выглядели здорово 11 на 11, 10 на 10, но не 11 на 10. На этом отрезке мы потеряли ориентир, и, что удивительно, с большим трудом нам давался прессинг. Потеряв Дзаньоло, мы вернулись в игру, забили второй гол, потом третий и после этого уже контролировали матч.

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Непросто кого-то оставлять на скамейке, но Шомуродов способен играть слева или действовать в связке с Абрахамом. На данный момент никто из них не находится в такой же форме, как игроки, которые работали на предсезонной подготовке с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим.

Шомуродов очень опасен на свободных пространствах, Тамми же больше играет "столба", поэтому если бы он даже не устал, я бы все равно сделал эту замену через несколько минут", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, Рома обыграла Фиорентину (3:1) в официальном дебюте Жозе на посту наставника "волков" в Серии А. Новички команды Абрахам и Шомурудов приняли участие во всех голах римлян, ассистировав партнерам.

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