Моуринью отклонил предложения нескольких топ-клубов ради возвращения в Реал

Экс-наставник ряда ведущих европейских клубов не оставляет надежды вновь возглавить "сливочных" – ради этого он отказал нескольким именитым командам.

Португальский специалист Жозе Моуринью твердо намерен вернуться в мадридский Реал, который сейчас возглавляет Зинедин Зидан, сообщает Goal.

Зидан отреагировал на слухи о возвращении Моуринью в Реал

В период с мая по сентябрь Моуринью отклонил предложения Милана, Шальке, Монако, Вольфсбурга и Лилля. В это время 56-летний специалист следил за ситуацией в ПСЖ, туринском Ювентусе и мюнхенской Баварии.

Рамос резко прокомментировал слухи о замене Зидана на Моуринью

Ранее Жозе был открыт также для работы в лондонском Тоттенхэме, поскольку считал, что Реал после увольнения Сантьяго Солари пригласит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Однако, в итоге, "сливочные" выбрали вариант с Зиданом.

Напомним, Моуринью работал в Реале с 2010 по 2013 годы. Последним клубом в тренерской карьере португальца был Манчестер Юнайтед, который он возглавлял до декабря 2018 года.

Моуринью с грязным бельем, автобусом и ностальгией по МЮ – гениальные символизмы в видео о карьере Особенного