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Моуринью отклонил предложения нескольких топ-клубов ради возвращения в Реал

22:04 142 Читати українською
Моуринью отклонил предложения нескольких топ-клубов ради возвращения в Реал
Жозе Моуринью / Getty Images

Экс-наставник ряда ведущих европейских клубов не оставляет надежды вновь возглавить "сливочных" – ради этого он отказал нескольким именитым командам.

Португальский специалист Жозе Моуринью твердо намерен вернуться в мадридский Реал, который сейчас возглавляет Зинедин Зидан, сообщает Goal.

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В период с мая по сентябрь Моуринью отклонил предложения Милана, Шальке, Монако, Вольфсбурга и Лилля. В это время 56-летний специалист следил за ситуацией в ПСЖ, туринском Ювентусе и мюнхенской Баварии.

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Ранее Жозе был открыт также для работы в лондонском Тоттенхэме, поскольку считал, что Реал после увольнения Сантьяго Солари пригласит на пост главного тренера Маурисио Почеттино. Однако, в итоге, "сливочные" выбрали вариант с Зиданом.

Напомним, Моуринью работал в Реале с 2010 по 2013 годы. Последним клубом в тренерской карьере португальца был Манчестер Юнайтед, который он возглавлял до декабря 2018 года.

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