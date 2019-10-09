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Моуринью отклонил предложение Лиона – звездный португалец определился со следующим местом работы

21:15 311 Читати українською
Моуринью отклонил предложение Лиона – звездный португалец определился со следующим местом работы
Жозе Моуринью / Reuters

Бывший тренер Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отклонил предложение из чемпионата Франции и определился, где хочет продолжить карьеру.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола контактировал с бывшим главным тренером Манчестер Юнайтед и Реала Жозе Моуринью, сообщает RMC.

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Отмечается, что Моуринью отклонил предложение и дал понять, что хочет найти новую команду в Англии, где устроилась его семья. Теперь основным кандидатом на пост главного тренера Лиона является Лоран Блан.

Напомним, Лион уволил главного тренера Силвиньо в начале этой недели. 45-летний бразильский специалист тренировал команду с мая 2019 года.

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Теги
Англия Франция Жозе Моуринью Жозе Моуринью Жан-Мишель Ола Силвиньо Силвиньо Лион Лион
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