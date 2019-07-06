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Моуринью отказался возглавлять Гуанчжоу Эвергранд

06:00 58 Читати українською
Моуринью отказался возглавлять Гуанчжоу Эвергранд
Жозе Моуринью / Reuters

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отклонил предложение Гуанчжоу Эвергранд.

Жозе Моуринью отказался возглавить китайский клуб по семейным причинам, сообщает The Guardian.

Моуринью намекнул на возможное возвращение в Серию А

После переговоров Жозе отказался от предложения, поскольку решил, что переезд в Китай причинит потрясения его семьи. Португальца также не интересует работа в сборной. Он предпочитает вернуться в клубный футбол, когда появится соответствующая возможность.

Моуринью готов вернуться к тренерской деятельности только в топ-клубе

Моуринью находится без работы с тех пор, как был уволен с Манчестер Юнайтед в середине декабря прошлого года. В английском клубе португалец зарабатывал около 16,7 млн евро в год. Отмечается, что в Гуанчжоу Эвергранд 56-летний специалист зарабатывал бы намного больше.

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Теги
Мир Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Жозе Моуринью Жозе Моуринью Китай
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