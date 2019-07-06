Моуринью отказался возглавлять Гуанчжоу Эвергранд

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отклонил предложение Гуанчжоу Эвергранд.

Жозе Моуринью отказался возглавить китайский клуб по семейным причинам, сообщает The Guardian.

Моуринью намекнул на возможное возвращение в Серию А

После переговоров Жозе отказался от предложения, поскольку решил, что переезд в Китай причинит потрясения его семьи. Португальца также не интересует работа в сборной. Он предпочитает вернуться в клубный футбол, когда появится соответствующая возможность.

Моуринью готов вернуться к тренерской деятельности только в топ-клубе

Моуринью находится без работы с тех пор, как был уволен с Манчестер Юнайтед в середине декабря прошлого года. В английском клубе португалец зарабатывал около 16,7 млн евро в год. Отмечается, что в Гуанчжоу Эвергранд 56-летний специалист зарабатывал бы намного больше.