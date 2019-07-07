Моуринью отказался от космического предложения из Китая – португалец мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Стали известны детали контракта, который предлагал Гуанчжоу Эвергранд португальскому специалисту Жозе Моуринью.

Китайский клуб предложил Жозе Моуринью контракт с зарплатой в 31 миллион евро в год, а также разнообразными бонусами, сообщает SkySports.

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Отмечается, что общая сумма за весь срок контракта должна была составить 100 миллионов евро, что сделало бы Моуринью самым высокооплачиваемым тренером мира.

Напомним, португальский специалист отказался возглавить китайский клуб по семейным причинам.

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Моуринью находится без работы с тех пор, как был уволен с Манчестер Юнайтед в середине декабря прошлого года. В английском клубе португалец зарабатывал около 16,7 млн евро в год.