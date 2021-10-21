Моуринью отказался от идеи возглавить Ньюкасл
13:47 - Читати українською
Наставник Ромы Жозе Моуринью сконцентрирован на работе в римском клубе.
"Работа в Ньюкасле? Я решил остаться в Риме, не уйду. Я подписал контракт с Ромой на три года и не собираюсь бросать своих игроков", – цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Накануне Ньюкасл уволил Стива Брюса с поста главного тренера. Из-за больших финансовых возможностей новых владельцев "сорок" ожидается, что клуб пригласит топ-специалиста, и журналисты сразу занесли Моуринью в потенциальный список кандидатов.
После 8-ми туров Серии А Рома расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы.
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