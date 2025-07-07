В январе 2025 года Милан Шкриньяр перешел в аренду в Фенербахче из ПСЖ. Ситуация относительно будущего защитника в Париже не изменилась – Луис Энрике не рассчитывает на него. Более того, парижане хотят приобрести Илью Забарного, но переговоры с Борнмутом до сих пор не завершились.

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Как сообщает A Spor, Фенербахче достиг соглашения с ПСЖ по Милану Шкриньяру. Турецкий клуб выкупит словацкого защитника за 10 миллионов евро и готов платить самому игроку 6 млн евро. Правда, сам Шкриньяр хочет получать не менее, чем восемь.

К слову, уход Шкриньяра разгрузит состав на позиции центрбека и зарплатную ведомость ПСЖ, чем освободит место для Ильи Забарного. Украинец вернулся в состав Борнмута после отпуска и уже начал тренировки с командой.

Already putting in a huge shift on day one ? pic.twitter.com/OOsEBQfJjL — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) July 6, 2025

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