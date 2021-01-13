В сентябре 2020-го один из подписчиков Месута спросил его: "Если бы был выбор, ты бы хотел играть за Тоттенхэм или уйти на пенсию?" Немец решил пошутить, написав: "Если бы я не хотел выигрывать трофеи, мне следовало бы перейти туда".

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Наставник "шпор" Жозе Моуринью лишь сейчас отреагировал на это высказывание. "Кто сказал ему, что Тоттенхэм заинтересован в его подписании?", – сказал португалец на пресс-конференции перед матчем с Фулхэмом, сообщает Goal.com.

К слову, лондонцы действительно имеют затяжной серию без трофеев – в последний раз они выигрывали Кубок английской лиги в сезоне 2007/08. Сейчас "шпоры" идут четвертыми, отставая от лидера Ливерпуля на 4 пункта.

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