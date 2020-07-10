Моуринью оригинально объяснил, почему не будет смотреть документальный фильм про Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий выход документального фильма про лондонский клуб.

"Пытаюсь забыть о них (о Amazon, который снимает сериал о Тоттенхэм – прим. Футбол 24) весь этот период. Если вы спросите меня, нравится ли мне это, я отвечу, что нет.

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Мне не нравится ощущение того, что я нахожусь в Большом брате (реалити-шоу, название которого происходит из романа Джорджа Оруэлла 1984 – прим. Футбол 24). Я пытался забыть о них. Думаю, в большинстве случаев у меня получалось.

Я понятия не имею, что там будет. У меня нет проблем... Никаких постановок, все реально. Для них это прекрасно, потому что они круглосуточно снимают о жизни клуба, раздевалку. Все очень-очень-очень реалистично. Никто не играл.

Собираюсь ли я смотреть сериал? Нет-нет, я не хочу. Это не то, чем я хочу заниматься. Кроме того, я лучше других знаю, что здесь происходит, но любящим спорт людям будет очень, очень интересно", – приводит слова Моуринью Goal.

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