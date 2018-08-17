toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Моуринью опроверг слухи о конфликте с Погба

19:42 21 Читати українською
Моуринью опроверг слухи о конфликте с Погба
Поль Погба и Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отрицает, что у него непростые отношения с полузащитником команды Полем Погба.

"Мы работаем вместе уже два года и последние две недели, и сейчас я доволен им как никогда раньше. Вот вам правда. Я не могу требовать большего от него, не могу просить большего. Перед игрой с Лестером он прибыл в понедельник в расположение команды и тренировался три дня.

"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

Я попросил у него поддержки, попросил внести вклад в важный для нас матч, в момент, когда у команды тяжелый период, и он преуспел в этом, причем смог сыграть больше времени, чем мы могли ожидать.

Когда он говорит, что сделал это для болельщиков и для команды, это именно то, что мне нужно, именно этого я требую от своих игроков.

Погба прекрасно работает, прекрасно играет. Повторюсь, я доволен им как никогда раньше", – цитирует Моуринью Goal.com.

Ярмоленко, Фред и еще 5 игроков АПЛ, которые выступали в украинском чемпионате. Что их ждет в новом сезоне

Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Лестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Жозе Моуринью Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед - Лестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Поль Погба Поль Погба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
Жирона
21:15
Вальядолід
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук