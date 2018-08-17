Моуринью опроверг слухи о конфликте с Погба

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отрицает, что у него непростые отношения с полузащитником команды Полем Погба.

"Мы работаем вместе уже два года и последние две недели, и сейчас я доволен им как никогда раньше. Вот вам правда. Я не могу требовать большего от него, не могу просить большего. Перед игрой с Лестером он прибыл в понедельник в расположение команды и тренировался три дня.

"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

Я попросил у него поддержки, попросил внести вклад в важный для нас матч, в момент, когда у команды тяжелый период, и он преуспел в этом, причем смог сыграть больше времени, чем мы могли ожидать.

Когда он говорит, что сделал это для болельщиков и для команды, это именно то, что мне нужно, именно этого я требую от своих игроков.

Погба прекрасно работает, прекрасно играет. Повторюсь, я доволен им как никогда раньше", – цитирует Моуринью Goal.com.

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