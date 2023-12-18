"Я хочу продолжить работу в Роме. И если я останусь в Роме, нам придется серьезно подумать об ограничениях финансового фейр-плей, которые у нас есть, потому что, возможно, лучше работать с младшими игроками и давать им некоторые шансы.

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Это может дать возможность молодым игрокам, в отличие от тех, кому уже нечего развивать. Я хочу продолжать свою работу и открыт для нового подхода", – цитирует Моуринью Associated Press.

Напомним, нынешний контракт Моуринью с Ромой действует до лета 2024 года.

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