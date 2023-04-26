Главный тренер Ромы Жозе Моуринью был оправдан после того как вступил в спор с четвёртым арбитром матча с Кремонезе Марко Серрой. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Португальский наставник был удалён и возмущён решением главного арбитра встречи, который принял сторону своего помощника. "Особенный" настаивал на том, что Серра оскорбил его и позволил себе ряд провокационных заявлений. В частности Серра произнёс в адрес Моуринью фразы: "Занимайся своими гребаными делами" и "Они все смеются над тобой, иди домой". Подобное поведение арбитра было признано необоснованным, ведь Моуринью не спорил с ним, а лишь попросил объяснить, почему главный судья принял определённое решение во время игры.

Сообщается, что теперь Федеральный суд решит, стоит ли наказывать Серру. После конфликта с Моуринью арбитр уже был отстранён и пропустил несколько туров, но совсем недавно вернулся к работе.

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