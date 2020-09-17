"Во втором тайме мы доминировали даже больше, чем в первом, но Давинсон Санчес допустил ошибку и позволил сопернику забить. В тот момент нам пришлось изменить схему. Локомотив создал нам немало проблем, они отдались на полную.

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Когда мы забили свой гол, я даже не думал "сушить" игру, потому что дополнительное время может принести лишние риски, а мы были способны нажать и забить второй раз. Конечно, первый гол окрылил соперника, а мы начали волноваться за свое будущее в турнире", – приводит слова Моуринью Football London.

Добавим, что соперником Тоттенхэма в третьем раунде квалфикации ЛЕ станет Шкендия.

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