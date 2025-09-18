Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью официально возглавил Бенфику. Руководство клуба решило распрощаться с Бруну Лаже после неудачного старта в Лиге чемпионов, в частности поражения от Карабаха (2:3).

"Моуринью будет счастлив после прихода Судакова": Лаже прокомментировал свой уход из Бенфики

Моуринью, которому 62 года, возвращается в португальский футбол после работы в Фенербахче, откуда его уволили после поражения в плей-офф квалификации Лиги чемпионов именно от "орлов".

В составе Бенфики сейчас выступают двое украинцев – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков, которым теперь придется работать под руководством одного из самых известных наставников современности.

Добавим, что Жозе Моуринью имеет за плечами большие успехи в Порту, Челси, Реале и Интере, но его последние проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались неудачей.

Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

