Фенербахче уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Легендарный португальский наставник возглавлял команду с 1 июля 2024 года, однако недавно Фенербахче не смог пройти в основной этап Лиги чемпионов, откуда вылетел от Бенфики, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. Похоже, эта неудача стала решающим фактором для руководства клуба.

Напомним, что Моуринью достиг больших успехов в Челси, Порту, Реале и Интере, однако последние его проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались фиаско.

