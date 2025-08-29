Моуринью официально уволен из Фенербахче
Легендарный португальский наставник Жозе Моуринью вынужден искать новое место трудоустройства.
Фенербахче уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.
Легендарный португальский наставник возглавлял команду с 1 июля 2024 года, однако недавно Фенербахче не смог пройти в основной этап Лиги чемпионов, откуда вылетел от Бенфики, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. Похоже, эта неудача стала решающим фактором для руководства клуба.
Напомним, что Моуринью достиг больших успехов в Челси, Порту, Реале и Интере, однако последние его проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались фиаско.
