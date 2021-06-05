"Когда у вас есть Килиан Мбаппе, то не выиграть очень сложно. Он – один из тех игроков, которые выигрывают матчи и пугают соперников. Мбаппе делает все, чтобы попытаться доказать всем, что после Лионеля Месси и Криштиану Роналду он лучший.

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Дидье Дешам также знает, чего хочет. Они чемпионы мира, заняли второе место на предыдущем Евро. Думаю, они даже не рассматривают меньше, чем выход в финал.

Я не вижу никакой слабости у Франции. Если бы мне пришлось назвать одного фаворита, то я бы выбрал именно их. Их подбор игроков фантастический. Они должны выиграть. Если же нет, то этот Евро будет для французов неудачным", – резюмировал Моуринью в комментарии The Sun.

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