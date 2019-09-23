Моуринью однозначно оценил перспективы Челси в борьбе за титул АПЛ

Жозе Моуринью поделился мнением относительно игры своей бывшей команды в текущем сезоне.

"Я надеюсь, Челси не будет привыкать к поражениям. Это важно. Когда начинаешь мириться с поражением в матче, когда ты показал хорошую игру, а твои футболисты отдали все силы, чтобы ими можно было гордиться, то большой клуб перестает быть великим клубом.

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Привыкать к подобному нельзя. Это будет подтверждением, что команда готова к сезону и готова принять работу под руководством тренера, который является одним из лучших профессионалов из всех, с кем я работал, и в перспективе может стать топовым.

Реальность такова, что Ливерпуль опережает Челси на 10 очков. За титул они бороться не будут. Давайте поддержим философию, в которой тренеру и футболистам дают время поработать вместе.

Мне нравятся идеи Челси. Думаю, стиль игры команды адаптируется к современным реалиям футбола, а также к качествам тех игроков, которые сейчас есть у клуба. Но в данный момент Челси далек от борьбы за титулы", – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Напомним, вчера Челси дома проиграл Ливерпулю со счетом 1:2 и опустился на одиннадцатое место чемпионата Англии.

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