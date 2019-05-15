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Моуринью оценил возможность возглавить ПСЖ

15 мая 20:50 224 Читати українською
Моуринью оценил возможность возглавить ПСЖ
Жозе Моуринью / Reuters

Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего прихода на пост главного тренера французского Пари Сен-Жермен.

"Я не знаю, какую команду буду тренировать в будущем. ПСЖ? Это невозможно.

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Вы не можете тренировать клуб, у которого уже есть тренер. Я открыт для всех предложений. Лион? Я не знаю. Я не могу ответить, поскольку я очень уважаю все клубы", – цитирует Моуринью L'Equipe.

Португальский тренер находится без работы с декабря 2018 года, когда его уволил английский Манчестер Юнайтед. Ранее он также работал с португальскими Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси, миланским Интером и мадридским Реалом.

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ПСЖ ПСЖ Франция Жозе Моуринью Жозе Моуринью Лион Лион
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