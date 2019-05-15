Моуринью оценил возможность возглавить ПСЖ

Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего прихода на пост главного тренера французского Пари Сен-Жермен.

"Я не знаю, какую команду буду тренировать в будущем. ПСЖ? Это невозможно.

ПСЖ приготовил 50 млн евро на Доннарумму – возвращение трансферной саги

Вы не можете тренировать клуб, у которого уже есть тренер. Я открыт для всех предложений. Лион? Я не знаю. Я не могу ответить, поскольку я очень уважаю все клубы", – цитирует Моуринью L'Equipe.

Португальский тренер находится без работы с декабря 2018 года, когда его уволил английский Манчестер Юнайтед. Ранее он также работал с португальскими Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси, миланским Интером и мадридским Реалом.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ