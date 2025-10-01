"Между нашими матчами мы имели всего два дня, а потому не тренировались, а только восстанавливались. Это поражение может стать базой для футболистов, поскольку мы могли вернуться домой с ничьей.

Моменты Судакова и сейвы Трубина в камбэке Моуринью на Стэмфорд Бридж: видеообзор матча Челси – Бенфика

Проблема не конкретно в этом поражении, а в результате игры с Карабахом. Даже после игры с Челси мы должны были иметь три очка, а теперь нам надо их где-то взять. Команда добирает уверенности, мы очень старались, но этого оказалось недостаточно. Но в целом у меня прекрасные впечатления от нашей игры", – цитирует слова Жозе Моуринью пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом туре ЛЧ Бенфика проиграла Карабаху 2:3. Победный гол в ворота "орлов" забил украинец Алексей Кащук.

Ярмолюк будет в ЛЧ вместо МЮ, Миколенко ответил на провокацию, Зинченко доигрался – Моуринью удивляет заявлением об украинце