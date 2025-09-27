В седьмом туре чемпионата Португалии Бенфика на своем поле одержала минимальную победу над Жил Висенте – 2:1. В стартовом составе лиссабонцев вышли два украинца: Георгий Судаков провел на поле 80 минут, а Анатолий Трубин отыграл полный матч.

"Мы немного поговорили": Моуринью прокомментировал информацию о переходе Бензема в Бенфику

Как отмечает abola.pt, после игры главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал выступление своих подопечных и отдельно объяснил замену Судакова: "Судаков испытывал трудности. Челси? Если Коул Палмер не может играть, для них это не проблема. Если Судаков не играет или Павлидис не играет, у меня большие проблемы. Но для Челси это не проблема".

В то же время португальский наставник довольно скептически отозвался об игре Анатолия Трубина: "Я не видел матч. Я отвлекся и не смотрел игру (из-за жалоб на судейство – прим.). Мы смотрели разные игры. Он сделал фантастический двойной сейв на первой минуте, пропустил со штрафного с 16 метров за фол, который должны были зафиксировать в нашу пользу, поэтому мы можем вырвать эту ситуацию из контекста. Было два попадания в стойку его ворот, но это удары, после которых мячи только задели стойку, и что потом? Навесы, длинные передачи, выходы из ворот...? Я не увидел ничего особенного в игре Трубина, честно говоря".

Благодаря этой победе Бенфика с 17 очками занимает второе место в таблице, отставая на один балл от лидера Порту. Уже 30 сентября лиссабонцев ждет выездной поединок Лиги чемпионов против Челси.

Трубин ошибся и спасал, Судаков исчез против сенсации – Бенфика одержала победу, за которую стыдно