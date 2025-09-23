Бывший игрок Синан Энгин, ныне телекомментатор, обвинил Жозе Моуринью в предательстве Фенербахче за встречу с юристами Бенфики во время визита турецкого клуба в Лиссабон в конце августа для проведения ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.

"Орлы" выиграли со счетом 1:0 после нулевой ничьей в Стамбуле, получив путевку в основной этап Лиги чемпионов. Несколько часов спустя Моуринью был уволен с поста тренера турецкого клуба.

"Жозе Моуринью встретился с юристами Бенфики в отеле перед игрой. С того времени он все планировал, даже забронировал отдельный номер для встречи. УЕФА и ФИФА должны провести расследование! Разговор о том, что "я не знаю вице-президента", и все остальное были лишь уловками с его стороны, чтобы добиться своего увольнения. Жозе Моуринью планировал уйти и добиться вылета Фенербахче. Он даже спросил: "Что вы, ребята, делаете в Лиге чемпионов?"

На этом комментатор не остановился, заверив, что, если бы Моуринью захотел, он мог бы сделать так, чтобы Керем Актюркоглу – игрок, забивший единственный мяч в противостоянии – не вышел на поле. "Если бы он хотел, он бы встретился с Руем Коштой и не допустил бы Актюркоглу к игре, учитывая его огромное влияние", – подытожил Энгин.

Моуринью вернулся в Бенфику спустя 25 лет на прошлой неделе, заменив Бруну Лаже после поражения команды от Карабаха в ЛЧ. Перед матчем с Риу Аве "особенный" заверил, что переговоры с Руем Коштой начались только после матча "орлов" с Карабахом.

