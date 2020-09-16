"Сейчас я бы не хотел обсуждать Бейла, но когда-то я пытался его подписать в Реал. Правда, в мою бытность в Мадриде этот трансфер был невозможным.

Агент Бейла подтвердил желание опальной звезды Реала вернуться в Тоттенхэм

В конце концов, президент Реала доверился моему чутью и пригласил Бейла в клуб, когда меня уже там не было. Нет никакого секрета в том, что я восхищаюсь этим игроком. Гарет также знает об этом", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Источник добавляет, что тренер Тоттенхэма уже успел лично поговорить с Бейлом и пообещал ему ключевую роль, если 31-летний вингер согласится вернуться в Лондон.

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