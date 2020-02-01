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Моуринью объяснил, почему он не убеждал Эриксена остаться в Тоттенхэме

09:25 157 Читати українською
Моуринью объяснил, почему он не убеждал Эриксена остаться в Тоттенхэме
Жозе Моуринью и Кристиан Эриксен / Daily Mail

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью уверен, что у него не было шансов отговорить хавбека Кристиана Эриксена от перехода в Интер.

"Мы давно знали об этом и не сообщали из-за договоренности с Эриксеном, но в первый же день моего прибытия в клуб он сказал мне, что не будет продлевать контракт.

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Так что нам с мистером Леви (президент Тоттенхэма, – прим) пришлось применить опыт и смекалку, чтобы справиться с этой ситуацией. Я должен был пытаться использовать игрока, который не имеет большой мотивации, но является профессионалом, который уважает клуб и готов дать ему то, что он мог дать. Мистер Леви же со своей бизнес-стороны отлично справился с остальными 6 месяцами контракта Кристиана.

Когда Алдервейрелд сказал, что у него есть определенные сомнения относительно продления контракта, я постарался убедить его. Кристиан же сказал мне, что решение уже принято, и я не стал пытаться его переубедить. С того момента я просто пытался выстроить команду без него. Именно поэтому я не очень часто выпускал Эриксена на поле", – цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, Тоттенхэм получил за трансфер Эриксена 20 млн евро. Игрок сборной Дании подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2024 года.

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Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Интер Интер
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