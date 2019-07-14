Моуринью объяснил, почему до сих пор не возобновил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее.

"Поговорить о моем футболе? Сейчас у меня его нет. Да, я голоден и хочу вернуться, но жду предложения от соответствующего клуба, мне нужен проект.

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Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. Хотел бы работать, но мне также нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность ими насладиться", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, последним клубом португальца был Манчестер Юнайтед, который он возглавлял с июля 2016-го по декабрь 2018 м. Вместе с ними Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. До МЮ португалец возглавлял Бенфику, Униан Лейрию, Порту, Интер, Реал и Челси.

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