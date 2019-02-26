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Моуринью объяснил, какую команду стремится возглавить

09:54 220 Читати українською
Моуринью объяснил, какую команду стремится возглавить
Жозе Моуринью / соцсети

Экс-наставник Челси, Манчестер Юнайтед, Интера и Реала Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее.

"Если это клуб без амбиций, я не пойду. Я откажусь, ведь нуждаюсь в футболе и амбициях самого высокого уровня.

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Это мой второй принцип. Первый – структурное сопереживание. Хочу работать с людьми, которых люблю. Хочу работать с теми, с кем буду счастлив это делать, с кем разделяю общие идеи.

Это то, что было у меня в Интере. Есть такие клубы. Это очень важная часть успешной команды", – сказал Моуринью The Telegraph.

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Теги
Англия Интер Интер Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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