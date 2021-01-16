"Мы даже секунду об этом не говорили. Гарет арендован до конца нынешнего сезона. Даже секунды мы не посвятили таким обсуждениям. Вы, конечно, в курсе, что он приехал сюда с травмой. Если не ошибаюсь, он был травмирован весь первый месяц здесь. И мы постепенно, наигрывая его в матчах Лиги Европы, помогаем ему набрать форму.

Тоттенхэм настроен вернуть Бейла в Реал, – The Times

Групповой раунд ЛЕ по уровню отличается от Премьер-лиги. Плей-офф – это уже другая история. В группе же другой уровень, другая интенсивность, другой ритм. Поэтому в АПЛ он играл не так часто. А потом еще раз травмировался в игре против Стока в Кубке лиги. Так что это непростой процесс. Все знают, что последние сезоны в Реале сложились для Бэйла непросто. Так что давайте двигаться постепенно и постараемся дать ему возможность показать лучшего себя", – цитирует Моуринью AS.

Напомним, Гарет Бейл в целом провел 12 матчей в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 3 гола, однако недавно травмировался. СМИ заявляют, что "шпоры" не настроены на продолжение аренды или выкуп футболиста.

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